Skifahren Schnee von gestern?ORF-Reporter Hanno Settele drehte Doku auf der Hochrindl

Hanno Settele (links hinten) mit Kindern aus der Volksschule Hochrindl © ALFRED SCHRETTER/KK

Das Skifahren beleuchtet der Dokumentations-Journalist Hanno Settele in seiner Reportage "Schnee von gestern?", die am Donnerstag, dem 23. Jänner um 20.15 Uhr in ORF1 zu sehen ist. Settele, sei Jahren im Bereich der Dokumentationen unterwegs, geht in seiner Reportage der Frage auf den Grund, ob Skifahren heute in Wahrheit schon "Schnee von gestern" ist. Dazu besuchte er mehrere Skigebiete, als eines davon wählte er im Zuge seiner Recherchen die Hochrindl aus.