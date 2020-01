Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walter Vaschauner (rechts) als „Scherzinger Sige“ und Peter Michael Kowal als Arzt © FFK

Auch dieses Jahr greift der ORF auf den Feldkirchner Faschingsklubs zurück. Der Feldkirchner Faschingsklub ist bei den Aufzeichnungen der ORF-Sendung "Narrisch guat" gleich mit drei Nummern vertreten. Zwei dieser Nummern sind Bestandteil des neuen Programms der Feldkirchner Faschingssitzung, die am 8. Februar im Stadtsaal in Feldkirchen Premiere hat. Eine davon ist der Aufritt von Walter Vaschauner, der sich als närrische Kunstfigur „Scherzinger Sige“ in eine Arztpraxis begibt, wo er dem Arzt (Peter Michael Kowal) sein Leid klagt.