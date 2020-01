Facebook

Radlerstop ist freigegeben © Wilfried Gebeneter

Durchwachsene Situation für die Mittelkärntner Eisläufer: Während am Flatschacher See in Feldkirchen und beim Radlerstop in St. Veit die Eisdicke passt, ist die Lage am Hörzendorfer See und Längsee noch ungewiss. „Das größte Problem ist die Eisqualität, wir befinden uns am Hörzendorfer See im Millimeterbereich. Der Längsee besitzt zwar eine Eisdecke. Man würde beim Betreten aber einbrechen“, so René Riepan, Obmann des Eislaufvereines Wörthersee. Am Maltschacher See sieht es ähnlich aus. „Es ist keine Freigabe in Sicht“, so Hartwig Hainzer vom Feldkirchner Wirtschaftshof.