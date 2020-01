Facebook

Wegen Trockenheit ist die Waldbrandgefahr in Kärnten hoch. Auch im Bezirk Spittal/Drau gilt jetzt ein Feuerverbot in und in der Nähe von Wäldern (Symbolfoto) © (c) foto_tech - Fotolia

Die geringen Niederschläge am Samstag brachten in Kärnten kaum Entspannung: Wegen der anhaltenden Trockenheit, vor allem an Sonnenhängen und in Wäldern, besteht in weiten Teilen des Landes eine erhöhte Waldbrandgefahr. Nun haben auch Klaus Brandner, Bezirkshauptmann von Spittal/Drau, und Georg Fejan, Bezirkshauptmann von Wolfsberg, in den Bezirken ein Feuerverbot verordnet. Im Bezirk Feldkirchen gilt dieses Verbot schon länger.

Laut Verordnung sind "im Wald und dessen Gefährdungsgebiet [...] jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen" verboten. Das Verbot gilt ab sofort und bis auf Weiteres in den betroffenen Bezirken. Wer dagegen verstößt, muss mit einer Strafe rechnen.

Wegen Brandgefahr wurde am Montag auch im Lavanttal ein Feuerverbot erlassen Foto © www.ktn.gv.at

Auch die Feuerwehren der Regionen sind in Alarmbereitschaft. Sie warnen ebenfalls davor, im Wald oder in waldnahen Gebieten Feuer zu entzünden, und machen auf die Verordnung aufmerksam: