Waltraud Griesser-Rossin, Sigrid Kogler, Natalie Wutte und Melanie Köck (von links) © Manfred Schusser

Am Wochenende gewährte die Familie Sigrid und Karl Kogler einen Einblick in ihr Hotel-Restaurant und die neu entstandene Pfeffer-Erlebniswelt mit 1.608 Pfeffermühlen auf 450 Quadratmetern in St. Urban. Unter dem Motto „Feste Feiern“ gab es die Möglichkeit, sich über Angebote bezüglich Erstkommunion, Firmung oder Konfirmation, Geburtstagsfeier, Taufe, Familientreffen und Firmenfeiern zu informieren.