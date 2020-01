Weil ein 47-Jähriger in Glanhofen Schneestangen aus der Verankerung riss, wurde die Polizei alarmiert. Dann legte er sich mit den Beamten an.

Die Handschellen klickten für einen 47-jährigen Feldkirchner © Barbara Gindl

Nicht allzu gut abgeschnitten dürfte ein 47-jähriger Feldkirchner am Samstagabend bei einem Eisstockturnier in Glanhofen (Bezirk Feldkirchen) haben. Der stark alkoholisierte Mann riss in der Umgebung Schneestangen aus der Verankerung, folglich wurde die Polizei alarmiert.