Die Junge ÖVP Feldkirchen veranstaltete erstmalig ein Eisstockturnier. Neben Ortsgruppen aus ganz Kärnten, nahm auch die Landjugend Steuerberg teil. „Wir sehen es als Auftrag, uns sportlich und gesellschaftlich in Feldkirchen einzubringen. Sich mit anderen Ortsgruppen und Organisationen sportlich zu messen, erweitert nicht nur das Angebot für Jugendliche in unserer Stadt, sondern macht auch einfach Spaß“, so JVP-Obmann Simon Niederbichler.