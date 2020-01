Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stock.adobe.com/Dan Race

In Kärnten wurden im Vorjahr 395 E-Pkw neu zugelassen, das waren 2,3 Prozent aller Neuzulassungen. Innerhalb Kärntens hatte der Bezirk St. Veit an der Glan mit 3,3 Prozent den höchsten E-Pkw-Anteil, gefolgt vom Bezirk Hermagor mit 3,1 Prozent und dem Bezirk Völkermarkt mit 2,7 Prozent. In Klagenfurt waren 2,4 Prozent der Neuwagen E-Autos, in Villach 2,1 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Studie des VCÖ.