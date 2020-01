Facebook

Luftbilder gaben Überblick über die überschwemmten Flächen © KK/GEMEINDE

Das finanzielle Ausmaß der Unwetterschäden in der Gemeinde Gnesau ist jetzt bekannt: Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. „Ein finanzieller Brocken, der heuer auf uns zukommt“, sagt Bürgermeister Erich Stampfer. Das 30-jährliche Hochwasser im November des Vorjahres, von dem das Gurktal stark betroffen war, sorgte auch in Gnesau für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Gemeinde- und Forststraßen wurden weggerissen, Häuser unterspült, Sofortmaßnahmen mussten ergriffen werden. So musste beispielsweise beim Görzwinklweg eine Umfahrung gebaut werden. „Wir mussten verhindern, dass die Straße weiter bricht. Innerhalb einer Woche war diese wieder befahrbar. Etwa zehn Bauern waren betroffen“, so Stampfer. Luftbild mit Blick auf den weggerissenen Görzwinklweg und den hochwasserführenden Bach Foto © KK/GEMEINDE