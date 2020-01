Steindorf Finger beim Staubfussel entfernen gequetscht

Die 31-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus gebracht.

© Jürgen Fuchs

Eine 31-jährige Villacherin wollte einen Staubfussel entfernen und geriet mit ihrem kleinen Finger zwischen zwei Rollen einer Maschine in einer Produktionshalle in Steindorf. Sie erlitt eine Quetschung des Fingers und wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.