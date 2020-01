Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reinhard P. Gruber kk ©

Das neue Buch „365 Tage“ von Reinhard P. Gruber ist eigenen Angaben zufolge auch sein letztes Werk. Er beschreibt eine Seite täglich und berichtet darin über sein persönliches Befinden sowie das Weltgeschehen. Er schreibt über alles, was ihn in Sachen Politik, Sport, Religion, Alter, Gesundheit und Krankheit bewegt. Der Lions Club Feldkirchen Ossiacher See konnte ihn dafür begeistern, eine Lesung zugunsten des an Muskeldystrophie erkrankten 13-jährigen Oliver aus Feldkirchen zu halten, denn es gibt zu wenig Geld aus der öffentlichen Hand, um die enormen Therapie- und Pflegekosten zu decken. Grubers Verlag Droschl in Graz hat dem Lions Club Bücher zum Verkauf zur Verfügung gestellt. In der Pause wird Schilchersekt ausgeschenkt, den der Winzer Langman aus St. Stefan ob Stainz vergünstigt anbietet. Der Erlös kommt Oliver zugute, der damit eine spezielle Schwimmtherapie beginnen kann.



Benefizabend. Samstag, 18. Jänner, Amthof Feldkirchen, 19.30 Uhr.

Tel. 0650-200 02 08