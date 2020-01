Facebook

Elf Jahre lang als kongeniales Duo auf der Faschingsbühne: Peter Michael Kowal (links) und Gunnar Zechner als „Focknbauer“ © ORF

Steuerberg ist eine kleine Gemeinde mit rund 1600 Einwohnern. Einer davon ist aber vermutlich in ganz Österreich bekannt: Und zwar der „Johann Filzmoser vulgo Focknbauer aus Steiaweag“. Es ist jene Rolle, in die Gunnar Zechner beim Feldkirchner Fasching jahrelang geschlüpft war, und mit der er über Jahre hinweg, über die ORF-Sendung „Narrisch guat“, in den österreichischen Wohnzimmern zu Gast war. War, denn Zechner zieht sich bis auf weiteres aus dem närrischen Geschehen in Feldkirchen zurück.