Eislaufen Flatschacher und Hörzendorfer See vor der Freigabe

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flatschacher See könnte Ende der Woche freigegeben werden © Manfred Schusser

In Feldkirchen konnte am Montag der Löschteich in Glanhofen zum Eislaufen freigegeben werden. „Wenn das Wetter so bleibt, dann könnte es Ende der Woche auch am Flatschacher See so weit sein“, sagt Hartwig Hainzer vom Feldkirchner Wirtschaftshof. Am Maltschacher See hingegen schaut es nicht so gut aus. „Da müssen wir weiterhin hoffen“, so Hainzer.