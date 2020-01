Film "Erik & Erika"Erik Schinegger: "Mir kommen heute noch die Tränen"

Facebook

Szene aus dem Film "Erik & Erika" © ORF

Vor zwei Jahren kam der Film „Erik & Erika“, ein Film über Ihr Leben, ins Kino. Vor wenigen Tagen war er erstmals im ORF zu sehen. Wie waren die Reaktionen auf den Film?

Erik Schinegger: Ich war quer durch Österreich mit dabei, wenn der Film in Kinos oder bei Festivals gezeigt wurde, und die Zuseher waren meist fassungslos.



Warum?

Weil sie gesehen haben, wie viel Leid ich in meinem Leben ertragen musste. Und, dass ich mit dem ganzen Leid mehr oder weniger alleine gelassen wurde. Nach den Filmen gab es meist noch eine Diskussionsrunde, in der ich Fragen beantwortet habe. Und die Menschen hatten bei meinen Erzählungen und Ausführungen nicht selten Tränen in den Augen.