In Feldkirchen bekommt das Rathaus mit einem Lift ein kleines Stück mehr Barrierefreiheit © Helmuth Weichselbraun

Albeck: Ausbau der Hochrindl

In Albeck liegt der Fokus auf dem Ausbau der Hochrindl. „Wir arbeiten an einer Besucherlenkung, Wanderwege und Loipen sollen geschaffen und ausgeschildert werden“, so Bürgermeisterin Annegret Zarre. Heuer will die Gemeinde auch dem Projekt „Slow Food Village“ beitreten. Das Ziel dabei ist, regionale Produkte zu verwenden, deren Zubereitung Zeit und Sorgfalt brauchen.