Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Obmann Werner Schachner © KK

Afrika, Naher Osten, Südamerika oder Europa – als Unternehmensberater erteilt Werner Schachner (59) aus Steindorf internationalen Firmen mit Sitz in Österreich Ratschläge. In Bodensdorf steht er jetzt als Obmann dem Kunst- und Kulturverein (Kukubo) vor und folgt Marta Hinteregger nach. „Ich bin zufällig dazugekommen, wurde gefragt, ob ich das nicht machen möchte“, so Schachner. Er studierte Philosophie an der Universität Klagenfurt, bis vor zehn Jahren war er noch bei den ÖBB, ehe er den Weg als Unternehmensberater einschlug.