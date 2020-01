Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Rom schloss seine Praxis in Brückl vor fünf Jahren © Claudia Felsberger

Wilfried Tomantschger betreute als Allgemeinmedizinier 35 Jahre lang die Liebenfelser Bevölkerung. In der Weihnachtszeit ist er völlig unerwartet verstorben. Weil es in Liebenfels nur eine Kassenstelle für Allgemeinmedizin gibt, wurde eine rasche Lösung erarbeitet, um die Versorgung ohne Unterbrechung aufrecht zu erhalten. Wahlarzt Martin Rom (70), er schloss vor fünf Jahren seine Praxis in Brückl und ging als Kassenarzt in den Ruhestand, übernahm die Ordination interimistisch.