Die Sänger und Sängerinnen gaben ein wenig Unterstützung in der Not mit ihrem Adventkonzert, dessen Erlös sie spendeten.

Der Gemischte Chor Ossiach unterstützte eine Familie in Not © KK

Alle Jahre veranstaltet der Gemischte Chor Ossiach ein Adventsingen in der Stiftskirche. Heuer widmeten die Sänger und Sängerinnen die Veranstaltung einer in Not geratenen Familie aus Oberkärnten. Der Erlös des musikalischen Abends betrug 1720 Euro, man spendete diesen, um der Familie nach einem Murenabgang ein wenig unter die Arme zu greifen.