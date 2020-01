Facebook

Fast ein Drittel aller Kärntner werden Prognosen zufolge 2030 älter als 65 Jahre sein, was einen Anstieg von rund 30 Prozent bedeutet. Das Thema Pflege wird demnach in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Der Verein Vidahelp mit Geschäftsstelle in Villach wurde im September 2019 gegründet und ist eine Interessenvertretung für zu Pflegende und deren Angehörige. Ziel ist, Pflegebedürftige und regionale Angebote zu vernetzen.