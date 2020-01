Facebook

Derzeit ist Stiftspfarrer Aichholzer (links) mit den Sternsingergruppen in verschiedenen Besetzungen unterwegs © Privat

Sie halten in Ossiach die Tradition des Sternsingens hoch. Und das schon seit 55 Jahren. Ursprünglich entstanden durch den Kirchenchor, zieht nun seit 20 Jahren der Männergesangsverein Ossiach von Haus zu Haus, um die Botschaft von der Geburt Christi singend zu verkünden.

„Es ist uns immer ein besonderes Anliegen, in den ersten Tagen im neuen Jahr die Kommunikation zur Bevölkerung zu suchen. Brauchtümer sind ganz wichtig und in der heutigen Zeit das Um und Auf. Die Ossiacher sind uns dabei auch sehr wohlgesonnen und offen gegenüber und freuen sich jedes Jahr aufs Neue“, erzählt Herbert Brugger, Organisator der Ossiacher Sternsinger-Aktion und stellvertretender Obmann des MGV Ossiach.