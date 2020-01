Studie zeigt, dass das Verkehrsangebot im Bezirk Feldkirchen kärntenweit am besten ist. Auf letztem Platz liegt Bezirk Villach-Land.

Auch abends brauche es bessere Verbindungen © Fotolia/lorhelm

Der VCÖ begrüßt den Vorstoß der künftigen Bundesregierung, das öffentliche Verkehrsangebot in den Regionen zu verbessern. "Der Verkehrsbereich kann seine Klimaziele nur erreichen, wenn auch in den Regionen weniger mit dem Auto gefahren wird. Dafür braucht es ein öffentliches Verkehrsangebot, das in vielen Regionen im Vergleich zu heute zu verbessern ist", sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer. Der VCÖ stützt sich dabei auf eine im Jahr 2018 veröffentlichte Studie der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK). Diese zeige, wo der Aufholbedarf groß ist.