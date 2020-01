Die Feldkirchner HAK-Schüler Philipp Liebhart und Gerhard Lick konnten 560 Euro an das SOS Kinderdorf überreichen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Michael Trebo, Philipp Liebhart und Gerhard Lick © Manfred Schusser

Philipp Liebhart und Gerhard Lick, sie besuchen die dritte Klasse der HAK in Feldkirchen, stellten sich in den Dienst der guten Sache. Am Elternsprechtag und Feldkirchner Wochenmarkt verkauften sie Bücher, Spielsachen, Geschirr und Reindlinge.