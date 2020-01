Facebook

Die Diebe zwängten eine Tür auf © Fohringer

Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 27. bis 29. Dezember - und zwar durch das Aufzwängen der Eingangstüre - in die Räume einer Therapieeinrichtung in Feldkirchen ein. Sie stahlen aus einer Handkassa Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro.