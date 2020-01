Naturfreunde Dreikönigswanderung führt durch die Wimitzer Berge

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© PR/Creative

Die Dreikönigswanderung der Naturfreunde am 6. Jänner führte die Sportler von Hoch St. Paul bei der Simonhöhe über die Wimitzer Berge bis nach Eggen am Kraigerberg. Mit dieser Wanderung beschreiten die Naturfreunde das neue Tourenjahr. In den Kirchen, die entlang der Route liegen, finden die Wanderer die Möglichkeit der Einkehr und der kurzen Besinnung. Die Teilnahme ist für alle möglich, jedoch sind Spikes an den Schuhen vom Vorteil.

Die Wanderung beginnt am 6. Jänner um 8.30 Uhr beim Gasthof Winter in Hoch St. Paul, gewandert wird zwischen sechs und sieben Stunden. Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro für Mitglieder der Naturfreunde und 25 Euro für Nichtmitglieder. In diesem Betrag ist auch eine Suppe und der Taxitransfer zurück zum Start inbegriffen. Eine telefonische Anmeldung ist unter 0664-444 54 59 nötig.