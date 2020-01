Allen unseren Lesern, Abonnenten und Geschäftspartnern wünschen wir einen guten Rutsch in das kommende Jahr 2020.

2020 steht vor der Tür © dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Das alte Jahr noch nicht gegangen,

das neue noch nicht angefangen –

kommen vor diesem Neubeginn

mir so viele Gedanken in den Sinn –

die noch tief im Schlafe eingehüllt,

sehr bald schon Worte mit Leben füllt.

Nie liegen Traum und Wunsch so nah –

doch manchmal werden sie sogar wahr.

Oder wollen wir uns nur träumend verneigen –

warten wir es ab – das Neue Jahr wird es uns zeigen.

- Roswitha Bloch (*1957), deutsche Lyrikerin, Aphoristikerin, Dozentin und Lektorin