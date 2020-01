Der Gurktaler "Bauer sucht Frau"-Kandidat beginnt die Abschlussfolgen gleich mit einem Faux-Pas, schließlich geben Manuel und Birgit Einblicke in ihr Liebesleben. Los geht es am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ATV.

Manuel mit Arabella Kiesbauer und zwei seiner Hofdamen © Ernst Kainerstorfer

Die Hofwoche, die der Gurktaler "Bauer sucht Frau"-Kandidat Manuel mit seinen drei Damen verbracht hat, ist Geschichte. Jetzt kommen alle Kandidaten der aktuellen Staffel und die Bewerberinnen zur großen Abschlussfolge zusammen. Diese beginnt für den Deutsch-Griffener Bauer gleich turbulent: Er kommt bei der großen Feier gemeinsam mit seinen Hofdamen an und verirrt sich dabei doch glatt in das falsche Hotel. Die Stimmung zwischen ihm und seinen Hofdamen Birgit und Melanie scheint ausgesprochen gut. Das bemerkt auch Arabella Kiesbauer und entführt die drei direkt zum ersten Gespräch nach den Hofwochen. Wie es wohl um das Liebesleben der Turteltauben steht? Birgit stellt zumindest fest: „Man verliebt sich nicht in fünf Tagen.“