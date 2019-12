Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Feuer griff auf einen weiteren Container über (Sujetbild) © APA/GEORG HOCHMUTH

In einer Wohnhausanlage in Feldkirchen begann am Sonntag gegen 23.20 Uhr ein Altpapiercontainer zu brennen. Das Feuer griff auf einen weiteren Container sowie auf die Holzverschalung eines Carports über. 16 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen löschten den Brand.