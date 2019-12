Ein paar hundert Euro Bargeld sowie eine Kamera wurden aus einem Vereinslokal in Feldkirchen gestohlen.

Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht auf Samstag in Feldkirchen ein Fenster eines Vereinslokales auf, stieg durch dieses in die Räumlichkeiten ein, brach eine Schranktüre auf und stahl mehrere hundert Euro Bargeld sowie eine Kamera.