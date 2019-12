Facebook

Seit 20 Jahren führt Lieber einen Salon im Kurzentrum Althofen © Wilfried Gebeneter

Auszeichnung für eine Kärntner Unternehmerin, die im Kurzentrum in Althofen einen Kosmetik- und Fußpflegesalon betreibt: Im Rahmen einer eindrucksvollen Feierstunde wurde vor wenigen Tagen Ulrike Lieber (50) für „20 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung“ von der Kärntner Wirtschaftskammer (WK) ausgezeichnet. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl ließ es sich nicht nehmen, der in Kaindorf im Gurktal beheimateten Salonbesitzerin das Dekret in der Herzogstadt höchstpersönlich zu überreichen.

Übrigens: Nicht nur die Hausgäste des Kurzentrums, auch Stammkunden schauen gerne bei Ulrike Lieber im Moorweg 30 vorbei, wenn es um Fußpflege und Kosmetik geht.