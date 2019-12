Facebook

Zarasiz ist seit 30 Jahren als Rauchfangkehrer unterwegs © Anna Proprentner

Sie werden in diesen Tagen besonders gerne gesehen und sind allgemein als die Glücksbringer zu Silvester bekannt – gemeint sind die Rauchfangkehrer. Einer davon ist der Feldkirchner Ahmet Zararsiz. Seit 30 Jahren übt er diesen Beruf aus.

Als Jugendlicher kam Zararsiz aus der Türkei nach Österreich und hat sofort mit seiner Ausbildung bei der Firma KaminSOS Schlagbauer begonnen, bei der er auch heute noch beschäftigt ist. „Damals habe ich über Freunde gehört, dass die Firma Schlagbauer Auszubildende sucht“, erzählt Zararsiz. „Jetzt bin ich seit 30 Jahren dabei und habe meine eigene Kundschaft, die auch immer sehr zufrieden mit meiner Arbeit ist.“ Aber die Aufgabe eines Rauchfangkehrers gehen weit über das Fegen der Kamine hinaus. Hauptsächlich sind diese nämlich als vorbeugende Brandschützer im Einsatz. Sie reinigen Abzüge, Öfen und Co nicht nur, sondern überprüfen und kontrollieren das gesamte Haus auf Brandgefahren und führen Abgasmessungen durch. „Ich bin stolz, dass meine Kunden mir vertrauen“, sagt Zararsiz „Sie rufen an, sagen mir, wo der Schlüssel ist und dass ich einfach vorbeikommen solle. Das ist ein gutes Gefühl“, sagt der 49-Jährige.