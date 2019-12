Facebook

Zahlreiche Bauprojekte wurden realisiert, unter anderem das Biomasseheizwerk in Feldkirchen © Markus Traussnig

Wenn man das ausklingende Jahr in Feldkirchen rückblickend betrachtet, könnte man sagen, dass kaum ein Stein auf dem anderen geblieben ist. Zahlreiche Bauprojekte wurden begonnen oder auch fertiggestellt. Eines davon ist jenes am ehemaligen Kelag-Areal. Unter dem Motto „Stadt(T)raum“ werden dort zehn Millionen Euro in Wohn- und Geschäftsflächen investiert. Anfang November fand der Spatenstich statt, bereits ein Jahr später sollen die Mieter einziehen. Fleißig gebaut wurde auch am neuen Biomasseheizwerk am Dulle-Areal. Seit Kurzem fließt von dort aus die Wärme in die umliegenden angeschlossenen Gebäude.