Kleine Zeitung +

Haslinger Stahlbau Österreichische Stahlprofis bauen riesiges Werk für Daimler

Haslinger Stahlbau errichtete für Daimler in Sindelfingen 14 Hektar große Produktionshalle für Mercedes-S-Klasse. 2020 bei neuen Werken von Infineon in Villach und Böhler-Edelstahl in Kapfenberg engagiert.