Zweimal konnten Feuerwehren am Stefanitag großen Schaden verhindern. In dem einen Wohnhaus überhitzte ein Kamin, im anderen kam es zu einem Zwischendeckenbrand.

Die Feuerwehren konnten die Brände rasch löschen © APA/Barbara Gindl

Eine 64-jährige Frau aus Greifenburg beheizte am Donnerstag kurz nach 8 Uhr den Holzherd in der Küche des Wohnhauses, in Greifenburg. Ein Nachbar verständigte die Familie über eine starke Rauchentwicklung auf dem Dach des Wohnhauses. Die Feuerwehr Greifenburg stand mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Als Brandursache konnte von der Polizei eine Kaminüberhitzung erhoben werden. Durch den angeführten Kaminbrand ist am Wohnhaus kein Schaden entstanden.