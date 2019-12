Facebook

© Jürgen Fuchs

Am Sonntag gegen 22.50 Uhr geriet in Micheldorf in der Gemeinde Feldkirchen ein Altpapiercontainer in Brand und wurde dabei völlig zerstört. Der danebenstehende Straßenleitpflock und ein dahinter befindlicher Zaun wurden ebenfalls beschädigt.