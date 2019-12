Facebook

Am Freitag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.55 Uhr stahlen bisher unbekannte Täter in einem Supermarkt in Feldkirchen die Geldtasche einer 56-jährigen Frau aus ihrer Einkaufstasche. In der Geldtasche befand sich neben der Bankomatkarte auch noch einige hundert Euro Bargeld. Mit der gestohlenen Bankomatkarte behob der unbekannte Täter, ohne im Besitz des Codes zu sein, in weiterer Folge mehrere tausend Euro Bargeld.