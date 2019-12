Facebook

Präsident Ambrozy: Das Friedenslicht kann bei allen Dienststellen des Roten Kreuzes abgeholt werden. © Rotes Kreuz

Am Samstag wurde das Friedenslicht aus Bethlehem im Logistikzentrum des Roten Kreuzes in Klagenfurt feierlich an die Bezirksstellen übergeben. Ab Montag, dem 23. Dezember kann das Friedenslicht dann in jeder Rot-Kreuz-Dienststelle, auch in Feldkirchen und St. Veit, abgeholt werden.