Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" brachte in Feldkirchen 940 gespendete Pakete, im Bezirk St. Veit waren es 320. Sie gehen an bedürftige Kinder. Geldspenden noch möglich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Ein Bub aus Litauen freut sich über seinen Schuhkarton © SAMARITANS PURSE/WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON

Dagmar Preiml, Gebietskoordinatorun der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton und ihre Helferinnen haben wieder Grund zur Freude: 940 Mädchen und Buben werden in diesem Jahr ein Weihnachtsgeschenk aus Feldkirchen und Umgebung erhalten. 320 Kinder können mit Paketen aus St. Veit beschenkt werden. Die Basis, um helfen zu können, legten die vielen Spender mit ihrer Bereitschaft, in Schuhschachteln Dinge des täglichen Bedarfes für die Kinder einzupacken und auch kleine Geschenke - etwa Stofftiere oder anderes, das Freude spenden - hinzuzufügen. Rund 4500 Pakete gingen aus ganz Kärnten an Kinder, die in ärmsten Verhältnissen leben müssen.