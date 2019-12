Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Mittwoch tagte der Feldkirchner Gemeinderat © Helmuth Weichselbraun

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Mittwoch brachten die Mandatare der SPÖ einen selbstständigen Antrag zur Errichtung einer zeitgemäßen Gedenkstätte für alle Verfolgten und Opfer des NS-Regimes in Feldkirchen ein. Darüber hinaus solle es ein begleitendes Bildungsprojekt geben.

„Die aktive Aufklärung über die Verbrechen der NS-Zeit ist eine wichtige Voraussetzung für eine offene und demokratische Gesellschaft. Darum ist auch Feldkirchen angehalten, sich mit diesem Teil seiner Vergangenheit aktiv auseinanderzusetzen und ihn weiter aufzuarbeiten“, lautet die Begründung im Antrag. Angeregt wird ein Bildungsprojekt, in das Schulklassen und externe Historiker eingebunden sind. Den Abschluss solle die Errichtung einer zeitgemäß gestalteten Gedenkstätte bilden. Der Antrag wurde zur Behandlung an den Stadtrat weiter verwiesen.