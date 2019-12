Gemeinderat Stadt Feldkirchen rutscht erstmals ins Minus

Facebook

Im kommenden Jahr fehlen 460.000 Euro im Budget der Stadt © Helmuth Weichselbraun

"Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“, so beschreibt der Feldkirchner Vizebürgermeister und Finanzreferent Karl Lang (SPÖ) die finanzielle Situation in der Tiebelstadt. Diese sei von Jahr zu Jahr angespannter. Jetzt dürfte, um bei diesem sprachlichen Bild zu bleiben, der Krug gebrochen sein. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wurde erstmals ein nicht ausgeglichenes Budget beschlossen.