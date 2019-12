Kleine Zeitung +

Kurioses Foto auf Facebook Polizei entdeckte Haschplantage im eigenen Haus

Ein beim Zoll abgefangenes Paket brachte die Polizei auf die Spur zweier Drogenkonsumenten. Das Pärchen wohnt just im gleichen Haus am Ossiacher See, in dem sich eine Polizeiinspektion befindet.