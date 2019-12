Facebook

Ossi Huber und Lenka Neubert sagten am 5. Dezember "Ja" © Privata

Am Benediktinerplatz in Klagenfurt trafen sich die Blicke von Oskar „Ossi“ Huber und Lenka Neubert zum ersten Mal. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt Huber, gebürtiger Feldkirchner und Wahl-Klagenfurter. Seit mittlerweile sieben Jahren sind die beiden nun ein Paar. Jetzt hat der Musiker, unter anderem bekannt durch „Ossi Huber & Band“ oder die „Bluesbreakers“, „Ja“ zu seiner Lenka gesagt. „Heimlich und in aller Stille“, sagt Huber.