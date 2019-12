Der Grenzlandchor Arnoldstein stellt sich in den Dienst der guten Sache und lädt am Samstag zum Adventsingen nach Feldkirchen.

Der Grenzlandchor Arnoldstein singt in Feldkirchen © Veranstalter

Er ist weit über die Landesgrenzen als „singender Botschafter Kärntens“ bekannt – die Rede ist vom Grenzlandchor Arnoldstein. Am Samstag sind die Mitglieder des Chores zu Gast in der Pfarrkirche Maria im Dorn in Feldkirchen und stellen sich mit ihrem Gesang wieder einmal in den Dienst der guten Sache, denn der Reinerlös wird einem wohltätigen Zweck gespendet.

In ihrem Repertoire befinden sich traditionelle und neue Kärntnerlieder. Auch Lieder von der Chorgründerin Gretl Komposch und der jetzigen Chorleiterin Hedi Preissegger werden zu hören sein. „Schlaf, schlaf, holdseliges Jesulein“, „Oba Heidschi bumbeitschi“ oder „Heiliger Abend daham“ – Lieder, die die vorweihnachtliche Stimmung, so wie es früher war, berühren werden. Diese Lieder spiegeln genau das wider, was viele von uns mit der ruhigen und besinnlichen Weihnachtszeit verbinden.