Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Wer sich vor Weihnachten noch mit Buch-Geschenken wie etwa dem „Tausendsassa Essig“, dem „Kräuter-ABC“ oder der „Spirituelle Hausapotheke“ eindecken will, der hat im Regionalbüro der Kleinen Zeitung noch bis zum 23. Dezember von 8 bis 16 Uhr die Möglichkeit dazu. Am 24. Dezember ist das Regionalbüro auf dem Hauptplatz in St. Veit nämlich geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.