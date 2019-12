Facebook

Wolfgang Gracher und Dieudonné Mavudila freuen sich auf ein gemeinsames Fest © Katholische Kirche

Ob in der Adventszeit, zu den Feiertagen oder direkt am Heiligen Abend – besonders zu Weihnachten sorgen viele Freiwillige in Pfarren oder sozialen Organisationen wie der Caritas und dem Roten Kreuz mit viel Einsatz dafür, dass niemand einsam ist. Auch in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen gibt es zahlreiche Angebote für Alleinstehende, die in der Adventszeit genutzt werden können.