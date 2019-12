Ein 42-jähriger Skitourengeher aus Ferlach kam im freien Gelände am Falkert zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Am Falkert

Der Mann kam im freien Gelände zu Sturz. © APA/Gindl

Hubschraubereinsatz in der Gemeinde Reichenau: Am Sonntag gegen 10 Uhr kam ein 42-jähriger Skitourengeher aus der Gemeinde Ferlach bei der Abfahrt mit seinen Tourenschiern vom Falkerspitz im freien Gelände in einer Seehöhe von 2300 Metern aus eigenem Verschulden zu Sturz.