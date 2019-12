Facebook

Die Sauna stand in kürzester Zeit in Vollbrand © FF Bad Kleinkirchheim

65 Feuerwehrleute waren Samstagnacht in Gnesau im Einsatz. Kurz nach 1 Uhr begann neben einem Wochenendhaus eine frei stehende Sauna zu brennen. Den Brand bemerkten die Bewohner. Zu diesem Zeitpunkt stand die in Holzbauweise errichtete Sauna bereits in Vollbrand. Sie hatten noch kurz zuvor die Sauna benützt.