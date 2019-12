Aufgrund der Schneelage blieb ein Niederösterreicher Freitagabend in Feldkirchen bei einem Bahnübergang mit dem Pkw hängen. Als ein Zug nahte, sprang der 26-Jährige aus dem Wagen. Der Lokführer konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Am Pkw entstand Totalschaden © FF St. Urban

Das, was einem Pkw-Lenker aus Niederösterreich am Freitag widerfahren ist, ist wohl der Albtraum eines jeden Autofahrers. Der 26-Jährige aus Gerasdorf bei Wien wollte gegen 19.40 Uhr mit einem Fahrzeug vom Bahnhof St. Martin kommend über den dortigen Bahnübergang auf die Ossiacher Straße (B 94) fahren. Aufgrund der Schneelage blieb der Mann mit seinem Pkw im Steilstück hängen. Mehrmals versuchte der Mann vor bzw. zurückzufahren. Doch es gelang ihm nicht. Als der 26-Jährige bemerkte, dass das Ampellicht beim Übergang auf Rot schaltete, stieg er sofort aus dem Wagen aus und brachte sich in Sicherheit.