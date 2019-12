Facebook

Eine 34 Jahre alte Frau ist bei einer Rodelfahrt am Freitagnachmittag in Kärnten gestürzt und schwer verletzt worden. Die Touristin aus Israel konnte in im Bezirk Feldkirchen nicht mehr bremsen und stürzte über eine steil abfallende Böschung. Sie wurde ins LKH Villach eingeliefert, berichtete die Polizei.