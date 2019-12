Facebook

Übergabe an die Diakonie © KK/Diakonie

Jetzt schon für Weihnachtsfreuden und strahlende Kinderaugen sorgte Stefan Moser von Mercedes-Moser in der Wohngemeinschaft Bethanien der Diakonie de La Tour in Feldkirchen. Große Dreiräder für Jugendliche, damit wirklich alle an den Radausflügen teilnehmen können, standen auf der Wunschliste. Dieser Wunsch und dazu noch der Wunsch nach stabilen Go-Carts für die Kindern können nun dank der Spende von 2.500 Euro erfüllt werden.