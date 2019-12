Erster Treffpunkt ist am 20. Dezember beim Flatschacher See. Wanderfreudige werden gesucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erster Treffpunkt ist der Flatschacher See © ARochau - Fotolia

Die Naturfreunde Feldkirchen laden nun zum wöchentlichen Wandern jeden Freitag ab 14 Uhr ein. Ziel ist die Freude an der Bewegung und die Gesundung und die Gesunderhaltung von Körper und Geist. Der erste Treffpunkt ist am 20. Dezember am Flatschacher See. Die maximale Wanderzeit beträgt dabei 2,5 Stunden. In der Folge ändert sich das Ziel und der Ausgangsort wöchentlich. Wer mitwandern möchte oder diese Wandergruppe in der Folge vielleicht auch betreuen möchte, für den wird im letzteren Fall sogar eine entsprechende Wanderführerausbildung angeboten. Kontaktaufnahme unter 0664/4445459. Das aktuelle Programm der Naturfreunde findet man unter www.feldkirchen.naturfreunde.at